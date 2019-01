Mata a costo zero ingolosisce la Juventus

Potrebbe essere Juan Mata il prossimo colpo a costo zero della Juventus.

Il centrocampista spagnolo è al Manchester United dal gennaio 2014 e nel prossimi mese di giugno si svincolerà dai Red Devils. Una situazione di mercato che ingolosisce molte ambiziose piazze di mezza Europa, a partire dalla Vecchia Signora.

Secondo quanto riferito dal 'Daily Mirror', infatti, i bianconeri sono in lizza con Barcellona, Arsenal e PSG per assicurarsi il campione del mondo 2010 per la prossima stagione.

Manca ancora una settimana, l'ultima utile al giocatore per rinnovare il contratto con lo United. Cosa che non avverrà. E a quel punto la Juventus sarà pronta a trattare direttamente con lui, provando ad anticipare l'agguerrita concorrenza.

SPORTAL.IT | 24-01-2019 23:10