Mateo Kovacic prepara la svolta

Il palmares personale conta tre Champions consecutive e una Liga, nella scorsa stagione. Tutti titoli, però, che Mateo Kovacic ha conquistato da comprimario, come panchinaro di lusso del super Real Madrid di Zidane. L’addio del tecnico francese alla panchina dei blancos potrebbe comportare diverse novità nel mercato dei campioni d’Europa, compreso l’addio del centrocampista croato ex Inter, che Zidane ha sempre voluto tenere con sé pur non impiegandolo con continuità.

Da Liverpool, dove con la Croazia ha giocato e perso 2-0 contro il Brasile in un’amichevole di preparazione al Mondiale, Kovacic ha espresso tutta la voglia di dare una svolta alla propria carriera, esigenza che potrebbe passare dall’addio al Real, ipotesi però della quale Mateo non ha voluto parlare espressamente: “Credo che giocherò di più in futuro, che sia al Real o altrove: è arrivato il momento per me di giocare con continuità. Offerte? Sono sotto contratto e non voglio parlare di altre squadre".

