Materazzi attacca di nuovo la Juventus: 'La rivolete?'

Marco Materazzi torna a pungere la Juventus nell'anniversario della vittoria della Champions League. Nel 2010 l'Inter completò il Triplete con il trionfo contro il Bayern: è l'ultimo club italiano ad aver vinto la massima competizione continentale, che negli ultimi anni è sfuggita alla Juventus, sconfitta in finale nel 2015 e nel 2017.

Proprio a questo fa riferimento l'ex centrale dei nerazzurri, che ha sbeffeggiato l'arcirivale e i suoi tifosi con un post su Instagram: "22 maggio 2010… che giorno", ha scritto, aggiungendo un hashtag diretto proprio alla Juventus: "#rivoleteanchequesta". Il riferimento è al conteso scudetto del 2006, revocato a tavolino alla Juventus dopo lo scoppio di Calciopoli e poi assegnato all'Inter. La stessa scritta era comparsa sulla maglietta celebrativa che Materazzi aveva esibito proprio il 22 maggio 2010 al termine della partita del “Bernabeu”.

In un'altra intervista di alcuni giorni fa, Materazzi aveva attaccato i bianconeri sul 5 maggio, data invece infausta per il Biscione: "I 5 maggio 2002? Avrei dato due-tre degli Scudetti vinti dopo per tenermi quello. Noi sbagliammo partita, ma tutto era stato apparecchiato perché potesse succedere. Vedi il rigore inventato contro di noi a Venezia, quello non dato da De Santis a Ronaldo contro il Chievo, l’altro negato a Hubner in Piacenza-Juve".

Poi era tornato sulla direzione arbitrale dello scorso Inter-Juve: "E' stata persa una grande occasione… da parte dell’arbitro. Se non vedi quel fallo da giallo di Pjanic o sei cieco o non vuoi vedere. Facendo il suo dovere Orsato non si sarebbe inimicato nessuno".

Sulla qualificazione in Champions dei nerazzurri: "Bisogna alzare l’asticella, provare a vincere il tricolore deve essere il minimo per una squadra come l’Inter. E con un tecnico bravo come Luciano Spalletti, a cui faccio i complimenti. Così come a tutta la squadra".

SPORTAL.IT | 23-05-2018 07:50