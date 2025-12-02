Materazzi avvisa Gravina: "Se l'Italia non va ai Mondiali...". La difesa di Chivu e la frecciata al Milan

Materazzi ha commentato la situazione della Nazionale in vista dei playoff e quella dell'Inter dopo essersi messa alle spalle un periodo difficile: ecco cosa ha detto.

Marco Materazzi difficilmente utilizza giri di parole. L’ennesimo passaggio per i playoff per provare a conquistare la qualificazione al Mondiale ha colpito negativamente anche lui. Per la terza edizione consecutiva, gli Azzurri non sono riusciti a vincere il proprio girone di qualificazione e ora sperano di invertire il trend delle due precedenti edizioni. Prima l’Irlanda del Nord in semifinale, poi una tra Galles e Bosnia nell’eventuale finale. Avversarie sulla carta più che abbordabili, ma, dopo due Mondiali saltati, forse abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Anche perché, in caso di mancata qualificazione, bisogna rivoltare il sistema, come ha suggerito lo stesso Materazzi.

Materazzi, la frecciata a Gravina e il commento su Gattuso

Ai microfoni di Sky Sport, a margine EA7 World Legends Padel Tour, ha affermato: “Se l’Italia non va ai Mondiali, qualcuno dovrà dire che non è capace”. Il riferimento al presidente della Figc Gravina è chiaro. “Sarà un marzo caldo. Penso che abbiamo tutto per andare ai Mondiali, in caso contrario bisogna cambiare qualcosa”. Il 26 marzo 2026 è in programma la semifinale dei playoff, mentre il 31 l’eventuale finale. Al momento del sorteggio, Materazzi, incaricato di estrarre le palline all’urna di Zurigo, ha potuto incontrare anche il suo ex compagni di Nazionale Gattuso, oggi ct: “Ho visto Rino al sorteggio, ha un entusiasmo incredibile per questi playoff“.

Materazzi: “Il Milan ha imparato a giocare contro l’Inter dopo tante sconfitte”

Inevitabile non parlare della “sua” Inter e del suo momento dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid: “Siamo a un punto dalla prima, no? Il campionato è lungo, ci sono tante squadre, c’è il Milan che è attrezzato e sarà lunga. Mi auguro di portare a casa risultati alla fine dell’anno. Mi auguro che possa raccogliere quello che merita perché è la squadra più forte”.

Sulla sconfitta nel derby: “Non è facile, vedi il derby: poteva finire 2-0 per l’Inter e invece ha perso perché il Milan ha imparato a giocare contro l’Inter, dopo tante sconfitte”. La vittoria contro il Pisa sembra aver riportato il sereno ad Appiano Gentile, anche per Lautaro, che è tornato a segnare con una doppietta: “Sono contento per Lautaro, sono convinto che arriverà ancora più in alto nella classifica marcatori. Da tifoso mi auguro di alzare un trofeo prima della fine dell’anno”.

“Inter? Speriamo di alzare trofei, è da troppo tempo che non lo facciamo”

Materazzi è intervenuto anche ai microfoni di Sport Mediaset difendendo il suo ex compagno di squadra Chivu: “Come se la sta cavando? Direi benissimo, è a un punto dalla prima in classifica in campionato, ha 12 punti in Champions. Ora c’è la Supercoppa a dicembre, speriamo di alzare un trofeo perché è già da troppo tempo che non ne alziamo uno”. L’obiettivo dei nerazzurri per Materazzi è chiaro: “Quando hai una squadra come l’Inter è giusto puntare sempre al massimo, cercando di alzare trofei. Si corre per quello, alla fine vince solo una squadra. Mi auguro che a fine anno si possa dire che è stato fatto un grande lavoro ma si devono alzare trofei perché per l’Inter è giusto così“.

Infine un commento sul rendimento di Akanji: “Fortissimo. Hanno avuto da ridire quando ho detto che è stato il nostro acquisto più importante, sta facendo grandi cose, ha personalità e la maturità giusta per fare benissimo. Ma mi dispiace che sia andato via Pavard, per me era un grandissimo giocatore”.