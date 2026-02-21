Materazzi dopo Buffon, giovani talenti in fuga dall’Italia: il nipote di Marco accetta la convocazione della Serbia

Il figlio di Gigi Buffon, Louis Thomas, ha scelto la nazionale della Repubblica Ceca. Il nipote del difensore, Gianfilippo, potrebbe debuttare con l’Under 17 serba. L’Italia deve preoccuparsi

Prima il figlio di Buffon, ora il nipote di Materazzi: l’Italia assiste alla fuga degli eredi degli eroi del 2006. Louis Thomas ha deciso di seguire le origini di mamma Alena Seredova e ha già debuttato con la maglia della Repubblica Ceca. Ora tocca a Gianfilippo Materazzi, nipote di Marco e figlio del procuratore sportivo Matteo, accettare la convocazione della nazionale Under17 della Serbia, sempre grazie alle origini della mamma. E l’Italia assiste mentre i suoi giovani talenti scappano via e non senza un po’ di preoccupazione.

La scelta di Gianfilippo: giocherà per la Serbia

Gianfilippo Materazzi è pronto a fare la sua prima esperienza con la maglia della nazionale ma non si tratta quella della italiana, bensì della Serbia. Il giocatore che milita nelle giovanili della Lazio infatti ha deciso di accettare la convocazione per la Serbia Under 17 e tra qualche giorno potrebbe anche fare il suo debutto in amichevole. La comunicazione è arrivata proprio dalla Lazio che ha rivelato la scelta dell’attaccante classe 2009 di accettare la chiamata in vista del test contro la Slovenia.

A festeggiare questa convocazione è stata anche la nazionale serba: “La prima convocazione in nazionale per qualsiasi giovane è un passo importante ma anche una responsabilità. Nel caso di Gianfilippo Materazzi, la convocazione porta con sé anche una forte emozione familiare, il ricordo delle sue radici e il desiderio di confermare sul campo il suo amore per la Serbia. Per la Federcalcio serba, storie come questa dimostrano che la maglia con lo stemma della nazionale ha un significato speciale”.

Materazzi, perché gioca con la Serbia

Gianfilippo Materazzi è il figlio di Matteo, procuratore sportivo e fratello dell’ex difensore dell’Inter, Marco. La connessione con la Serbia arriva della nazionalità di mamma Maura Soldati. Il classe 2009 sta giocando con la maglia della Lazio Under 17, allenata da Cristian Ledesma, gioca come ala offensiva. La scelta di accettare la convocazione della Serbia ha scatenato un po’ di perplessità visto che lo zio Marco è stato uno degli eroi dell’Italia che ha vinto i Mondiali nel 2006.

Buffon e Materazzi: è fuga dall’Italia

Nomi mitici quelli di Buffon e Materazzi, e forse oggi ancor di più viste le difficoltà della nazionale italiana. Due dei grandi eroi del Mondiale 2006 vedono i loro “eredi” scegliere la maglia di altre nazionali. Il caso più eclatante è stato quello che ha riguardato proprio il figlio del leggendario portiere e di Alena Seredova. Louis Thomas ha infatti deciso di giocare con la nazionale Under 18 della Repubblica Ceca e quindi di seguire le orme di mamma, piuttosto che quelle del padre. Dopo aver esordito anche in serie A con la maglia del Pisa, il figlio del portiere ha deciso di continuare la sua stagione con il Pontedera per avere più spazio e provare a costruire la sua esperienza nel mondo del calcio. Lo stesso Gigi però non sembra essersela presa per la scelta Repubblica Ceca: “Per lui forse è la situazione migliore, se fosse andato nelle giovanili azzurre gli avrebbero messo tanta pressione per via del cognome. Avrebbero potuto dire che è raccomandato. Così invece avrà modo di crescere con più serenità”.