Materazzi irride Ibrahimovic: “Zlatan è il più grande interista che ci sia”. Matrix conquista anche i tifosi rossoneri

Il caos in casa Milan porta a conseguenze fino a poco fa impensabili: anche tra il non certo amato Materazzi e il tifo rossonero può esserci intesa... con buona pace di Ibra

Marco Materazzi coglie l’occasione del momento no del Milan per rifilare una frecciatina all’ex compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic. Matrix non si smentisce mai e si lascia andare a una battuta sibillina che fotografa però alla perfezione la situazione complicata in via Aldo Rossi. Ed è tutto talmente senza senso che sono gli stessi tifosi del Diavolo ad applaudire il certo non amato ex centrale nerazzurro.

Materazzi vota Malagò

Intervenuto in occasione della presentazione dell’autobiografia “MM23”, Marco Materazzi ha avuto modo di toccare diverse tematiche di attualità – da Malagò alla situazione del Milan – come tornare con i ricordi alla famosa testata di Zinedine Zidane. Sulla questione Lega e della mancanza dell’Italia dalla Coppa del Mondo da 12 anni, Matrix spiega: “Credo sia una questione generazionale. Certo non è colpa di Gattuso o dei giocatori perché poi su una partita secca può succedere di tutto. Il problema è alla base del sistema. Abbiamo troppe regole sbagliate e che non fanno crescere il movimento. Ci vuole qualcuno di diverso come Malagò, che ha fatto bene negli altri sport e credo possa essere d’aiuto”.

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La verità sulla testata di Zidane

Sulla testata di Zidane in finale nel 2006, Materazzi rivela: “Penso sia tutto collegato. Commisi fallo da rigore su Malouda, ma per me non c’era. Per fortuna non mi ammonirono ed è stato un dettaglio fondamentale. Ho rischiato anche di fare autogol, ma poi ho segnato e ci siamo rimessi in pista e, alla fine, è successo quello che è successo con Zidane e non per colpa mia. Non volevo farmi mettere in difficoltà e ho provato a usare l’astuzia e la malizia. Si sentiva superiore ma io venivo dalla strada. Ho risposto alle sue provocazioni e il resto è storia”.

Bordata al Milan e…

Poi, una battuta sull’apparente caos che regna in queste settimane attorno al Milan. Tutto parte da una domanda su Del Piero e il possibile ritorno alla Juve: “Non so sarà mai presidente della Juventus, ma l’ho sempre detto che chi ha fatto la storia di un club rischia di togliere luce alla dirigenza e poi finisce come con Maldini. Paolo ha fatto benissimo, ha vinto lo scudetto, ma poi hanno trovato il modo di mandarlo via. Però, da interista devo dire di essere contento (ride, ndr)”.

… a Ibrahimovic

E restando in casa Milan, Matrix si toglie lo sfizio di prendere un po’ in giro Zlatan Ibrahimovic, con il quale da avversari in campo ha sempre avuto scontri non certo leggeri: “Credo che Ibra sia il più grande interista di sempre. Da calciatore è voluto andare al Barcellona e ci ha fatto arrivare Eto’o. Ora al Milan sta facendo disastri… la mia è solo una battuta, però mi pare bella…”, conclude l’ex centrale, che sui social viene incredibilmente applaudito dai tifosi del Diavolo costretti in tanti ad ammettere: “Guarda te se mi tocca dare ragione a Materazzi…”.