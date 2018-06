Materazzi non infierisce sulla Germania

Marco Materazzi decide di non infierire ai microfoni di Sky dopo l'eliminazione della Germania: "Rispondo solo se mi provocano, non ho nulla da dire. Mi intrigano Inghilterra e Croazia, ma penso che il Brasile sia la grande favorita".

"Il Mondiale è come la Champions a febbraio, un altro campionato. Il rammarico per l'Italia è com'è andata contro la Svezia", continua Matrix, che poi spende alcune parole su Nainggolan: "Non si discute, ha scelto di rimettersi in gioco e lo fa con la massima volontà. Purtroppo ha saltato il Mondiale che avrebbe meritato, avrà voglia di riscattarsi. Lui è un leader nato, come anche altri in rosa".

SPORTAL.IT | 28-06-2018 18:50