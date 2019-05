Materazzi ricorda la Champions, interisti in delirio sul web

Il 22 maggio è una data speciale per gli interisti. In questo giorno, 9 anni fa, l’Inter guidata allora da Josè Mourinho completava il triplete, vincendo la finale di Champions League contro il Bayern Monaco al Santiago Bernabeu di Madrid. Ovvio, dunque, che l’anniversario di quella impresa venga celebrata dal mondo nerazzurro sul web. Nove anni fa Marco Materazzi risultò decisivo in campo e poi fu tra i più scatenati nei festeggiamenti.

IL VIDEO. Non poteva che essere lui, dunque, a ricordare quell’impresa sui social network: stamattina l’ex difensore ha postato su Instagram un video che mostra il momento in cui Michel Platini, allora presidente dell’Uefa, consegna a Javier Zanetti, capitano dell’Inter, la Coppa dei Campioni, scatenando l’entusiasmo di tutti i nerazzurri. “What a Team 22 maggio 2010”, la didascalia che accompagna il filmato scritta da Materazzi, che poi aggiunge anche gli hashtag #throwback, #9years, #santiagobernabeu.

I COMMENTI. Il post dell’ex difensore ha naturalmente scatenato le reazioni dei tifosi nerazzurri. “Ancora mi emoziono…”, ha scritto Michelepan80, mentre Mikycambie confessa “Mi viene da piangere”. Ma non sono pochi neanche i nerazzurri che chiedono a Materazzi, simbolo di quella Inter, di fare qualcosa per la squadra di oggi. “Chiama Mou e torna con lui Matrix, abbiamo bisogno di voi”, spiega Peunino, mentre Piero sottolinea le differenze tra quei giocatori e i nerazzurri di oggi: “Grazie Matrix per la gioia che mi regalaste! Coloro che indossano questa maglia dovrebbero capirne il peso, il valore e l’importanza. #Amala”.

Visualizza questo post su Instagram WHAT A TEAM 🖤💙22MAGGIO2010 #trowback #9years #santiagobernabeu Un post condiviso da Marco Materazzi (@marcomaterazzi) in data: 21 Mag 2019 alle ore 10:30 PDT

SPORTEVAI | 22-05-2019 10:12