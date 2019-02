Materazzi sceglie il giorno sbagliato per pungere la Juve

La sconfitta della Juventus contro l’Atalanta come era prevedibile ha scatenato le prese in giro dei tifosi delle altre squadre non soltanto perché oramai i ko della Vecchia Signora sono rarissimi ma soprattutto perché con l’eliminazione dalla Coppa Italia è sfumato un possibile obiettivo del club bianconero, ovvero il famoso “triplete” che in Italia è riuscito solo all’Inter di Mourinho nel 2010. Non sono appunto mancati innumerevoli riferimenti alla cosa e fra questi c’è anche un simbolo di quella squadra, anzi, un triplete di giocatori.

Il post – Marco Materazzi, difensore nerazzurro e campione del mondo con la nazionale nel 2006, ha postato sul proprio profilo Instagram una fotografia assieme a Dejan Stankovic e Christian Chivu, con una inequivocabile didascalia: “Tri…ple..te a San Siro! Interisti do it better”. Chiarissima la frecciata a Cristiano Ronaldo e compagni che almeno per quest’anno dovranno accantonare l’idea di eguagliarli.

La sconfitta – Purtroppo per Materazzi e per gli interisti però la serata per i colori nerazzurri è stata tutt’altro che memorabile, perché se è vero che un calcio di rigore di Icardi all’ultimo minuto di recupero del secondo tempo supplementare ha consentito alla squadra di Spalletti di non essere eliminata al triplice fischio finale è altrettanto vero che i marchiani errori di Lautaro Martinez (che si era già divorato un gol clamoroso all’ultimo minuto dei tempi regolamentari) e soprattutto di Radja Nainggolan (che ha calciato malissimo) hanno condannato all’eliminazione l’Inter facendo sfumare l’ipotesi di un derby in semifinale di Coppa Italia in un tabellone che non vede più al suo interno appunto la favorita numero uno.

La vendetta – Implacabili i commenti dei tifosi juventini alla foto postata da Materazzi dopo l’uscita di scena dell’Inter. “Non perdi mai l’occasione per fare il buffone. Come ogni anno la tua squadra a luglio deve spaccare tutto, e a gennaio è fuori da tutte le competizioni”, scrive un utente dal cuore bianconero. “Hai ragione, il triplete lo fanno meglio gli interisti: a gennaio fuori da tutte e tre le competizioni!!! Quanta gioia mi regalate ogni anno”, sottolinea un altro. “Porti pure sfiga alla tua squadra, sta a casa”, affonda il colpo un altro ancora.

SPORTEVAI | 01-02-2019 11:01