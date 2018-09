Materazzi: 'Sulla Juve avevo ragione'

Marco Materazzi, in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua Inter, commentando prima di tutto il confronto che vedrà i nerazzurri opposti al Barcellona in Champions League e ricordando la storica semifinale del 2010 contro i blaugrana.

"A quest’Inter serve solo un pizzico della nostra sana follia, nei primi 12-13 Spalletti ha uomini ad altezza Barcellona – ha dichiarato l'ex difensore – Ma io penso soprattutto alla prima partita, a quella del girone: perdemmo 2-0 a Barcellona, andammo in bambola tutta la partita. Tra di noi nello spogliatoio ci chiedevamo: saremo davvero all’altezza di queste partite. In semifinale buttammo fuori il Barcellona dei marziani, un’altra cosa rispetto a quello di oggi".

Il centrale Campione del Mondo del 2006 ha poi proseguito: "Ci vuole grande coscienza dei propri mezzi, in partite simili. E un pizzico di follia, appunto. Nel singolo match l’Inter può giocarsela. L’esordio con il Tottenham è già una gara che sposta: se vinci quella, poi puoi permetterti qualche calcolo. Certo, nel girone affronti due squadre rodate, abituate a grandi livelli".

Materazzi ha poi anche commentato il divario con la Juventus: "Sette-otto anni fa dissi: la Juve è 10 anni avanti a tutti. Non mi sbagliavo. Hanno due squadre, se in panchina vanno Dybala, Douglas Costa e il mio difensore preferito, Barzagli, qualcosa vorrà pur dire. All'Inter manca una scintilla, una vittoria che dia sicurezze. E 2-3 acquisti top".

Un'ultima battuta sulla sfida tra i bianconeri e il Manchester United del suo ex allenatore Mourinho: "Vorrei essere una mosca e trovarmi all’Old Trafford quel giorno…in quello stadio non so come finirà, anche se la Juve non avrà difficoltà a passare il girone. Dicono che José sia in crisi, la verità è che tranne De Gea, Lingard, Pogba e Lukaku non ha giocatori al livello dei top club. Anche se lui in panchina ti fa sentire sempre il migliore. Non s’offendano gli juventini: io tiferò José".

SPORTAL.IT | 05-09-2018 15:10