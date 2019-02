Materazzi va alla carica contro la Juve

Fra Marco Materazzi e la Juventus non scorre buon sangue, e questo è noto a tutti.

Intervistato da Eurosport Svezia, all’ex difensore dell’Inter e campione del Mondo è stato domandato cosa pensasse della Juventus con Cristiano Ronaldo: “La Juve ogni anno è forte, ha l’ossessione di dover vincere la Champions. Quando vinci tanto in Italia, devi fare un passettino in più e il passettino in più si chiama Champions. E poi quest’anno hanno preso un giocatore che non ha eguali a livello europeo, per questo penso che la Coppa sia il loro primo obiettivo”.

Matrix, come lo chiamano i tifosi nerazzurri, ha poi aggiunto: “In Italia nessuno è in grado di togliere lo Scudetto alla Juve. Ma se non vinceranno la Champions, secondo me, sarà un fallimento. Quando prendi il più forte al mondo, insieme a Messi, è giusto aspettarsi la Coppa. Se la vinceranno, farò loro i complimenti, da italiano. Ma non mi chiedete di tifare per loro…”.

I bianconeri di Massimiliano Allegri sono vicini a giocarsi l’andata degli ottavi di finale della Coppa dalla grandi orecchie al Wanda Metropolitano di Madrid, contro l’Atletico di un altro ex interista come il ‘Cholo’ Diego Pablo Simeone, che in attacco può contare, oltre a Diego Costa e al campione del Mondo Griezmann, a un ex bianconero come Alvaro Morata, che sta faticando nei suoi primi mesi in colchoneros.

Il tecnico della Vecchia Signora ritrova la sua coppia difensiva titolare formata da Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, mentre ha ancora qualche dubbio in attacco. Dato per certo l’impiego della coppia Mandzukic-Cristiano Ronaldo, rimane una maglia da titolare, contesa da Pualo Dybala e Bernardeschi, senza escludere il possibile avanzamento di Joao Cancelo, che verrebbe rimpiazzato in difesa da Mattia De Sciglio.

La Juve inizia la scalata verso il suo primo obiettivo con addosso gli occhi di un vecchio ‘nemico’.

SPORTAL.IT | 18-02-2019 17:40