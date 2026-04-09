Il riscatto di Mateta comincia contro la Fiorentina, ma il conto aperto è con il Milan e con Deschamps

Stasera nel Crystal Palace dovrebbe tornare titolare il centravanti francese sedotto e poi abbandonato dai rossoneri nel mercato di gennaio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Stasera contro la Fiorentina Jean-Philippe Mateta dovrebbe finalmente tornare titolare dopo le delusioni del mercato di gennaio, quando fu sedotto e abbandonato dal Milan, intimidito dalle condizioni del suo ginocchio, poi infortunatosi: il gigante punta a tornare al gol per convincere il c.t. della Francia Didier Deschamps e tenere vivo il sogno di partecipare al Mondiale.

Mateta, ritorno in campo con la Fiorentina

A gennaio Jean-Philippe Mateta aveva sognato il trasferimento in una grande del calcio italiano, prima la Juventus e poi il Milan si erano fortemente interessate al centravanti del Crystal Palace per poi abbandonarlo dopo aver scoperto che il giocatore rischiava un infortunio al ginocchio: infortunio che poi si è verificato, tenendolo lontano dal campo per due mesi. Per questo motivo la gara di stasera tra gli Eagles di Londra e la Fiorentina, valida per l’andata dei quarti di finale di Conference Cup, rappresenta qualcosa in più di una gara di coppa per il quasi 29enne nato nel sobborgo parigino di Sevran: è un’occasione di rivincita verso il calcio italiano, che non ha creduto in lui.

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Mateta, la rabbia e la voglia di riscatto

D’altra parte Mateta una certa insofferenza per aver perso l’occasione di approdare in un club storico del calcio europeo come il Milan l’aveva già manifestata alla chiusura del mercato invernale, pubblicando una Instagram story in cui mostrava una faccina arrabbiata intenta a sbuffare… La Fiorentina dovrà stare attento al suo ego, alla voglia di riscatto di un giocatore abituato a conquistarsi passo dopo passo tutti i piccoli avanzamenti di una carriera iniziata lontana dal giro delle grandi squadre o accademie francesi, nel Drancy, e poi passata da club di medio o basso livello come il Mainz e, appunto il Crystal Palace, dopo la breve esperienza a 19 anni nel Lione, che non credette in lui.

Il boom in Premier

Spalle grosse e ottima tecnica, Mateta ha sgobbato per diventare un “gamechanger” in Premier League, fino all’esplosione nella stagione 2023/24, conclusa con 19 gol all’attivo tra campionato e Coppa di Lega, e poi alla conferma con 17 centri della scorsa. Ad agosto Mateta era ripartito ancora più forte: 8 gol nelle prime 19 giornate di Premier e gli occhi addosso della Juventus e del Milan, oltre che di vari altri club europei. A interrompere il suo sogno, le visite mediche con i rossoneri, che rinunciò al colosso di Sevran, e poi l’infortunio al ginocchio.

Convincere Deschamps per il sogno Mondiale

Disavventure che potrebbero aver caricato Mateta a molla, anche perché un altro grande obiettivo della sua carriera è ancora alla portata: i Mondiali. A ottobre, quando segnava a raffica in Premier League, il c.t. Didier Deschamps lo ha fatto debuttare con la Francia e lui ha ricambiato la fiducia con 2 gol in 3 presenze nelle qualificazioni. Ora, dopo l’infortunio, Mateta è pronto a rilanciare la sua candidatura per un posto nei Bleus che punteranno alla Coppa del Mondo la prossima estate. Il primo passo verso Canada, Stati Uniti e Messico 2026 Mateta lo compirà stasera: se il ginocchio tiene, ai Mondiali potrebbe arrivarci sul serio.