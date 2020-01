Matic analizza le avversarie di Europa League

Nemanja Matic, che sembrava sul punto di lasciare il Manchester United, spera di potere alzare una coppa importante, quella dell’Europa League, ma è consapevole che non si tratterà di un’impresa semplice.

"Ci sono avversari davvero difficili da battere come Ajax e Inter, per fare due nomi. Non sarà facile arrivare fino in fondo ma secondo me abbiamo buone possibilità" ha sottolineato il centrocampista ai microfoni di vi.nl.

In estate il nome di Matic era stato accostato anche alle due milanesi.

SPORTAL.IT | 31-01-2020 16:53