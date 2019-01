Matri furente con il Sassuolo: messaggio al Parma

L'attaccante del Sassuolo Alessandro Matri ha segnato contro il Cagliari la rete numero 92 in serie A. Il traguardo della tripla cifra non è lontano e chissà che l’ex di Milan e Juventus non possa raggiungerlo con una maglia diversa da quella neroverde: da tempo il giocatore è un obiettivo del Parma.

Ad alimentare le speranze dei crociati sono le dichiarazioni della punta, che parlando del rinnovo del contratto in scadenza a giugno ha rilasciato alcune parole velenose ai microfoni di Sky: "I matrimoni si fanno in due e la società non si è ancora fatta sentire. Voler giocare di più è logico da parte di tutti, vedremo quello che succederà nell’ultima settimana di mercato". Un chiaro messaggio alle sue pretendenti.

SPORTAL.IT | 27-01-2019 10:30