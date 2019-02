Matrimonio a rischio tra Juve e Allegri

Il calendario sembra strizzare l’occhio alla Juventus che, messo alle spalle il passaggio a vuoto di fine gennaio tra Coppa Italia e pareggio contro il Parma, ospita il Frosinone dell’ex Marco Baroni, tecnico con un passato nelle giovanili bianconere, nella prova generale in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Sul campo del Sassuolo i dominatori del campionato, tornati a +11 sul Napoli, hanno convinto sul piano del gioco e della personalità, ma alla vigilia della gara contro i ciociari, tornati in corsa per la salvezza, ma sempre penultimi e distanziati di ben 47 punti dalla Juventus, Max Allegri manda un messaggio chiaro alla squadra: la Champions può attendere.

“La Champions è un’ossessione soprattutto per voi, noi dobbiamo pensare a battere il Frosinone per avere una vittoria in meno da fare per vincere il campionato – ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa . Contro di loro peraltro abbiamo dei precedenti e hanno pure vinto tre volte fuori casa, quindi occhi aperti. Le partite si vincono sul campo. Poi vincere domani ci darebbe più spinta anche per l’Atletico”.

Il turnover sarà quindi molto ridotto e non interesserà Ronaldo: “Sicuramente non giocherà Chiellini, con Bonucci ci sarà uno tra Caceres e Rugani. Ronaldo giocherà, mentre penso che farò riposare Matuidi. Dybala ci sarà, è uno dei più forti in circolazione, sta pagando solo il fatto che abbiamo cambiato modo di giocare”.

Alla fine però un pensiero alla Champions arriva: “Il Real ha sofferto, ma ha vinto, il Tottenham sta bene e l’Atletico è una squadra temibile. Sono tutte forti, ma ai quarti arriveranno solo in otto”.

Per il tecnico livornese conta quindi solo il presente, al punto che pure l’ufficializzazione dell’arrivo di Ramsey passa in secondo piano e al punto da spaventare società e tifosi sul proprio futuro: “Ramsey? I giocatori vanno allenati per dare giudizi. È un grande giocatore, ma avremo tempo per parlare dei nuovi. Se resto il prossimo anno? Di sicuro non c'è niente. Ora sono contento di essere qui e ho appena parlato di Ramsey, quindi… Ma adesso dobbiamo pensare solo a vincere altri trofei dopo la Supercoppa”.

SPORTAL.IT | 14-02-2019 14:45