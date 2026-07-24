Donnarumma, matrimonio da favola con Alessia Elefante: Mancini, Haaland e la clamorosa gaffe Rai

Il portiere della nazionale e del Manchester City, Gianluigi Donnarumma è convolato a nozze con la compagnia di una vita, Alessia Elefante. Il matrimonio è andato in scena nella splendida cornice della chiesa di San Giorgio Martire a Locorotondo, in Puglia. Per l’occasione il capitano azzurro ha scelto uno spezzato total white nella parte superiore e pantaloni neri. Raggiante e bellissima, Alessia nel suo abito bianco da favola con corpetto con scollo a cuore, guanti in pizzo, gonna ampia con dettagli in pizzo e velo lunghissimi. Rose rigorosamente bianche sul sagrato e a comporre il semplice bouquet.

Ansa