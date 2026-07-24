Donnarumma, matrimonio da favola con Alessia Elefante: Mancini, Haaland e la clamorosa gaffe Rai
Il portiere della nazionale e del Manchester City, Gianluigi Donnarumma è convolato a nozze con la compagnia di una vita, Alessia Elefante
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Donnarumma, matrimonio da favola con Alessia Elefante a Locorotondo
Il portiere della nazionale e del Manchester City, Gianluigi Donnarumma è convolato a nozze con la compagnia di una vita, Alessia Elefante. Il matrimonio è andato in scena nella splendida cornice della chiesa di San Giorgio Martire a Locorotondo, in Puglia. Per l’occasione il capitano azzurro ha scelto uno spezzato total white nella parte superiore e pantaloni neri. Raggiante e bellissima, Alessia nel suo abito bianco da favola con corpetto con scollo a cuore, guanti in pizzo, gonna ampia con dettagli in pizzo e velo lunghissimi. Rose rigorosamente bianche sul sagrato e a comporre il semplice bouquet.
Mancini e Haaland guidano la schiera di tifosi vip
Tanti i curiosi accorsi come come sono stati tantissimi gli invitati vip, tra cui l’ex ct della nazionale, Roberto Mancini, che nelle ultime ore si era tirato fuori dalla corsa alla panchina azzurra, destinata – a meno di clamorosi colpi di scena – ad Andrea Pirlo. Presente anche il compagno di squadra e protagonista agli ultimi mondiali con la Norvegia, Erling Haaland. L’attaccante del City non ha voluto mancare e si è concesso anche qualche giorno di relax in Italia in attesa di mettersi agli ordini di Enzo Maresca, successore di Guardiola alla guida dei Citizens.
Che gaffe della Rai
A rendere - per così dire - il pomeriggio un po’ meno convenzionale ci ha pensato la Rai che in collegamento da Locorotondo ha visto l’inviata Donatella Cupertino protagonista di un vero e proprio lapsus andato virale in tempo zero: “Tra poco si svolgeranno i funerali del capitano della Nazionale”, ha sentenziato la giornalista durante il racconto degli attimi precedenti la cerimonia.