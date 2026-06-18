Mondo Duplantis e Desirée Inglander sposi con Sinner e Laila Hasanovic, nascosta sui social: evento record e tre giorni senza sosta

Cerimonia e tre giorni di festa a seguire per la coppia che aveva già detto sì: presenti molti amici e vip tra i quali il numero 1 del mondo e la sua compagna, che si è limitata a un commento

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

D’altronde se il suo soprannome è Mondo, la cerimonia e i festeggiamenti per il matrimonio di Armand Duplantis con l’influencer Desiré Inglander, non doveva che suscitare sensazioni quali stupore, ammirazione. La percezione di assistere a un evento irripetibile in un contesto noto, come annunciato dal campione di salto in alto nonché campione olimpico e detentore del record attuale. Con gli sposi, che si erano già uniti in una prima cerimonia, le persone care e i loro amici tra i quali Jannik Sinner, numero 1 del ranking mondiale, e la sua fidanzata Laila Hasanovic.

Il matrimonio fiabesco tra Duplantis e Desiré Inglande

“Abbiamo deciso di sposarci qui perché siamo vicini alla nostra nuova casa di Monaco – ha spiegato la neo sposa a Vogue, che ha pubblicato le foto del matrimonio – Poi qui abbiamo passato già diverso tempo a casa di mia madre e di suo marito”. Tra le immagini fiabesche dell’evento, con abiti disegnati da stilisti svedesi e francesi per lei e un tocco di tradizione svedese per lo sposo, Sui social sono diversi gli scatti che ritraggono assieme Mondo con l’amico Jannik Sinner, immortalato con uno smoking molto elegante e da quel che emerge sarebbe stata presente anche Laila, la quale però non si vede in queste immagini.

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Le foto sono presenti sulle piattaforme ma non c’è stata alcuna condivisione social da parte degli invitati al matrimonio, su cui vige inevitabilmente discrezione e attenzione come chiesto dallo stesso Duplantis e da Inglande, influencer a imprenditrice digitale a sua volta.

“Abbiamo avuto quello che volevamo, cioè essere circondati dalle nostre persone”, ha svelato. Sui social stanno circolando anche delle altre foto – non ufficiali – in cui Sinner è vicino allo stesso Mondo e al padre, durante la serata di festa.

Tre giorni di festeggiamenti

La nota a margine davvero importante è la durata dei festeggiamenti che ammonta a ben tre giorni, tra un party di benvenuto e una festa in piscina il giorno dopo il «sì». Per ora sono pochissime le informazioni sulla decisione di Sinner su quanto rimanere e rivedere i piani.

Si sa che ha partecipato di certo alla cerimonia ma non alla festa successiva. Sappiamo che si allena, si prepara a Wimbledon e che sta sottoponendo il proprio fisico a costante attenzione indossando uno speciale dispositivo per la misurazione della glicemia in vista di Wimbledon che, ufficialmente, prende il via il 29 giugno.

Laila Hasanovic da Achille Lauro a Milano

Laila Hasanovic, invece, ha fatto tappa a Milano per Achille Lauro e sfilare per la nuova collezione di Dondup firmata dall’artista alla guida del marchio: una carriera sempre più impegnativa, in evidente ascesa. Dalla sua, però, la compagna di Sinner ha commentato con affetto il post della sposa: “È stato un giorno stupendo, sono felicissima per voi due”.

Le coppie si sono conosciute, e frequentate, a Monaco dove Jannik e Mondo hanno deciso di fissare la loro residenza; a Montecarlo continueranno a vivere i neo sposi per godersi il meglio della Costa Azzurra. Intanto per Jannik è tempo di tornare in campo al Giorgio Armani Tennis Classic, prima del ritorno a Wimbledon.