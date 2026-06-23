Il matrimonio di Valentina Vignali e Fabio Stefanini è un inno al romanticismo tra location, abiti e il lago di Bracciano

Nozze per la cestista e influencer che ha detto sì al giocatore dello Scandone Avellino conosciuto da ragazzino e incontrato a distanza di anni, in un secondo colpo di fulmine

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’attesa si è rivelata un crescendo, nonostante Valentina Vignali e Fabio Stefanini avessero formalizzato la loro unione nel comune di Pesaro. La nota cestista nonché influencer, ex concorrente del GF Vip ha documentato con le ultime pubblicazioni social le premesse che hanno accompagnato la preparazione nonché qualche dettaglio della romantica cerimonia sul lago di Bracciano nel loro, vero, sì.

Il matrimonio da sogno di Valentina Vignali

A Fabio Stefanini, a cui è legato da qualche anno (dopo un primo incontro), Valentina ha riservato dolcezza, stima e affetto profondo. Quella mescolanza che ti porta a casa, dove si intende lo stato di serenità e tranquillità che dovrebbe assecondare la crescita dell’identità, la sua trasformazione anche.

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Così è giunta al matrimonio, a una scelta giusta per entrambi gli sportivi. “Sei stato l’unico in tutta la mia vita a farmi sentire sempre la più bella”, ha detto Vignali durante le promesse che i due sposi hanno scritto di loro pugno. Tanti gli scatti, ma non tutti, quelli sui social pubblicati dalla coppia e da loro amici presenti al rito che ha consolidato quanto già promesso a Pesaro.

Lo sposo promosso a pochi giorni dalle nozze

Idem per lo sposo, anch’egli cestista fresco di promozione con la Scandone Avellino come la stessa Vignali ha annunciato sui suoi account ufficiali, a pochi giorni dalle nozze.

La loro famiglia arriva da lontano, da quando si erano incontrati grazie alla passione comune per il basket che aveva portato entrambi sui campi di pallacanestro: si erano incontrati, conosciuti e amati un po’ da ragazzini, come aveva spiegato Valentina per poi prendere strade diverse. Non incompatibili, se ciò ha consentito loro di scegliersi, di nuovo e di sposarsi. Immancabili le persone care, gli amici e il loro cane.

Una storia di ritorno

La proposta di matrimonio di Fabio nei confronti di Valentina, giunta un anno dopo la reunion, era andata in scena nel posto del cuore che li ha uniti fin dall’inizio: il campo da basket. A quella fatidica domanda, Vignali aveva risposto sui social:

“Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini, amandoci quando eravamo ancora troppo piccoli per capire cosa volesse dire. Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati. Questa volta non avevo dubbi: eri, sei e sarai l’uomo della mia vita”.

Location, abiti e velo

Un nuovo inizio che parte da quei sorrisi che le foto suggeriscono e che accantonano le difficoltà o le fanno pensare affrontabili, in due. Da quel che è stato reso noto, la location è sullo splendido lago di Bracciano, nel noto castello che ha conferito grande atmosfera.

Inoltre Valentina ha scelto diversi abiti, in base ai differenti momenti della cerimonia e della festa seguita, passando dal romantico abito con ampia donna e tessuti preziosi che ne ha valorizzato la figura (con velo leggero, ma lungo) all’abito corto e adatto al ballo che ha visto scatenati i neo coniugi.

Chi è Fabio Stefanini

Classe 1993, originario di Pesaro, Fabio Stefanini è un professionista alto 198 cm (sfiora i due metri, quindi) che milita nello Scandone Avellino, recentemente promosso come ha riferito proprio Valentina. In passato ha giocato come ala in altre squadre importanti come il Reyer Venezia, il Piombino, il Piacenza, l’Empoli, il Letto, il Ragusa e il Senigallia.