Venus Williams e Andrea Preti ancora sposi: festa da urlo a Palm Beach e regalo esagerato di Serena

Dopo il sì a Ischia, la tennista e l’attore italiano celebrano di nuovo il matrimonio negli Stati Uniti per una settimana di eventi a Palm Beach tra famiglia, musica e sorprese firmate Serena

Non una replica, ma un secondo atto pensato per completare il racconto. Venus Williams e Andrea Preti hanno scelto di festeggiare le loro nozze anche negli Stati Uniti, dopo la cerimonia celebrata in Italia, trasformando Palm Beach nel palcoscenico perfetto per celebrare e condividere il proprio amore, tra regali extra lusso e il racconto toccante dei momenti più complicati.

L’incontro fatale

La storia tra la tennista americana e l’attore italiano germoglia nel 2024, durante la Milano Fashion Week, in un momento che nessuno dei due aveva programmato. Una coincidenza, raccontata da Venus come una svolta improvvisa, che in breve tempo si è trasformata in una relazione solida e consapevole. La proposta di matrimonio è arrivata pochi mesi dopo, il 31 gennaio 2025, durante un soggiorno in Toscana. Un sì immediato, senza esitazioni, maturato con la sensazione condivisa di trovarsi davanti a qualcosa di definitivo.

Da Ischia a Palm Beach: due cerimonie, un solo legame

Un amore da celebrare in grande stile e con ben due matrimoni. Il primo dei quali a Ischia, scelta per il suo valore simbolico e familiare. Il secondo, per motivi legati alla burocrazia, negli Stati Uniti, dando vita a una lunga serie di eventi nella residenza di Venus a Palm Beach. L’organizzazione è stata affidata a Jennifer Zabinski, già wedding planner della sorella Serena, che ha curato ogni dettaglio di una settimana pensata per accogliere amici e parenti provenienti da entrambe le sponde dell’Atlantico.

Il regalo di Serena e la malattia di Venus

Tra i momenti più sorprendenti delle celebrazioni americane, spicca senza dubbio il regalo di Serena Williams, che ha omaggiato gli sposi con uno yacht, organizzando personalmente una giornata in mare riservata a familiari e amici più intimi, trasformandola in uno degli episodi più memorabili del matrimonio. Tra musica, balli e zero formalità, la festa ha assunto il tono di una vacanza condivisa, più che di una mera celebrazione.

Nel raccontare in esclusiva a Vogue le nozze, Venus ha scelto di condividere anche un aspetto più delicato della sua vita. Poco dopo l’inizio della relazione con Preti, infatti, le era stata diagnosticata un’adenomiosi, che ha richiesto un intervento chirurgico. La tennista ha parlato apertamente della decisione presa in passato di congelare gli ovuli, inserendo questo tema all’interno di un percorso personale e di coppia.

Due famiglie unite nella stessa celebrazione

Tornando alle celebrazioni, Palm Beach è diventata il punto di incontro tra le famiglie degli sposi, con ospiti arrivati dall’Italia e dagli Stati Uniti. Andrea ha sottolineato l’importanza di avere accanto i suoi affetti più cari, mentre Venus ha voluto vivere la festa senza rinunce, lontana da rituali troppo rigidi. La cerimonia civile è stata descritta come un momento raccolto ed essenziale. Quella ufficiale, invece, è stata vissuta tra musica e una lunga notte di festeggiamenti.