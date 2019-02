Matrimonio Vieri-Caracciolo: ecco le pubblicazioni

In effetti, Bobo Vieri lo aveva annunciato: “Prima facciamo nascere la bambina e poi vediamo”. E così è stato: a novembre è arrivata Stella e a febbraio sono comparse le pubblicazioni del matrimonio che stringerà ancora di più attorno alla piccola i loro celebri genitori.

Per Vieri e Costanza Caracciolo, ex velina da due anni compagna del bomber, le nozze sono finalmente giunte dopo la paparazzata dell’agosto 2017 che ci aveva un po’ spiazzato. Stando a quanto riportato dal settimanale Dipiù, al comune di Milano sarebbero state affisse (virtualmente) le pubblicazioni di matrimonio dell’ex calciatore con Costanza, che per l’occasione farà ritorno nella terra del commissario Montalbano, la Sicilia.

La nostra Caracciolo, originaria della splendida isola, vorrebbe che la cerimonia fosse celebrata nella sua terra di origine e pare che il fidanzato l’abbia accontentata.

VIRGILIO SPORT | 20-02-2019 12:05