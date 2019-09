Mats Wilander punta forte su Matteo Berrettini

Con la 'Gazzetta dello Sport' l'ex campione Mats Wilander ha detto chiaramente di puntare forte sul 23enne Matteo Berrettini: "Pensavo avesse qualche anno in più perché ha l’aria matura e consapevole. Per il suo gioco, la sua maturità, credo sia tra i migliori giocatori della sua età. E mi sbilancio: ha tutti i numeri per vincere uno Slam. Ha una grande varietà di gioco, tanti colpi. A volte gioca il dritto piatto, a volte più lavorato, e può essere molto fastidioso. E anche il rovescio lo gioca abbastanza bene. Mi hanno colpito tutti quei back contro Rublev, mi è piaciuta molto la sua tecnica e la sua capacità di usarlo a seconda delle situazioni. E’ un giocatore intelligente, può vincere su tutte le superfici".

"Se hai queste caratteristiche e la personalità, sei per forza candidato a vincere uno Slam" ha chiosato lo svedese.

SPORTAL.IT | 05-09-2019 12:18