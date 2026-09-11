Mattarella a piazza del Plebiscito per assistere a Italia-Svezia di pallavolo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è arrivato a piazza del Plebiscito per assistere a Italia-Svezia

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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è arrivato a piazza del Plebiscito per assistere a Italia-Svezia, partita inaugurale dei Campionati Europei di pallavolo maschile. Qualche goccia di pioggia ha bagnato l’arrivo del capo dello Stato, ma non è mancato un lungo applauso del pubblico presente all’indirizzo di Mattarella che ha salutato la folla prima di accomodarsi accanto al presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. Nella tribuna autorità costruita davanti a Palazzo Reale, assieme a Mattarella, anche il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Presenti inoltre, tra gli altri, il presidente della Lega Pallavolo Serie A, Claudio Durigon, e il numero uno della Fipav, Giuseppe Manfredi. Per comune e Regione Campania, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il governatore Roberto Fico. (NPK)