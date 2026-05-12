Mattarella: "Anche i tifosi disarmino le parole e i comportamenti"

“É stata evocata da tutti una condizione ci correttezza, lealtà e spirito sportivo. Il misurarsi con sé stessi anche grazie agli avversari. Per questo domani (nella finale di Coppa Italia) il rispetto degli altri è certamente assicurato”. Speriamo che l’appello a “disarmare le parole sia raccolto dai tifosi: disarmare le parole e i comportamenti. Sono certo che domani sarà uno spettacolo di grande sport”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia di calcio Freccia Rossa 2025/2026. Fonte: us Quirinale (NPK)