Mattarella: "Figure come quella di Zanardi illuminano il nostro sport"

“Essere atleti di successo, essere punti di riferimento per tutti gli appassionati evoca una responsabilita’ e voi date un esempio di costante di serieta’ anche verso i giovani. Questa riflessione mi consente di richiamare la figura di Alex Zanardi, una persona di grande spessore umano, capace di motivare i giovani. Credo di interpretare il pensiero di tutti ricordando che Zanardi e’ stato una figura che, non soltanto richiama affetto ed ammirazione ma anche un futuro di riconoscenza: queste sono le figure che illuminano il nostro sport e danno il senso dell’importanza dello sport nella societa'”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le Nazionali italiani di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025.