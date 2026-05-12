Mattarella: "Il calcio è un unico sistema, domani un giorno di festa"

“Domani sarà un giorno di festa. Oltre 150 paesi collegati. Un giorno di festa dell’intero sistema, è un unico sistema quello del calcio, un sistema cha appassiona i nostri cittadini. Lo spettacolo di domani servirà a molti, soprattutto ai giovani, per innamorarsi sempre più del calcio. Sarà un giorno di festa tra due squadre che hanno una lunga tradizione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia di calcio Freccia Rossa 2025/2026, Inter e Lazio. Fonte: us Quirinale (NPK)