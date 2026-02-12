Mattarella portafortuna: a Cortina non vogliono che parta, i tifosi del calcio lo esigono ai playoff mondiali

Tifo da stadio e cori da rockstar per il Presidente talismano: scatta la petizione perché sia al fianco della Nazionale di Gattuso agli spareggi di marzo.

C’è un altro trionfatore insieme agli azzurri che stanno facendo incetta di medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. È Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, accolto come una rockstar al suo arrivo a Cortina e acclamato con standing ovation e cori da stadio. Un affetto sincero e spontaneo, a tratti incontenibile, per uno dei Capi dello Stato più amati e stimati di sempre. Un Presidente che dello sport è sempre stato appassionato e che – dati alla mano – porta senz’altro bene. I numeri non mentono e indicano indiscutibilmente che Sergio Mattarella è un talismano. Un autentico portafortuna.

Sergio Mattarella, il Presidente che ama lo sport

Il Presidente non ha mai nascosto la sua passione per tutti gli sport. Dopo le Olimpiadi estive del 2024 a Parigi ha chiesto e ottenuto che alla cerimonia di consegna delle medaglie partecipassero anche i quarti classificati, quelli che ai Giochi avevano ottenuto la medaglia…di legno. Celebri poi le premiazioni che negli ultimi anni si sono succedute soprattutto per il tennis – ricordate il discusso no di Sinner? – e per il volley, appuntamenti ormai quasi rituali. Bene, Mattarella si è confermato appassionato e competente anche ai Giochi Invernali, assistendo dal vivo al clamoroso trionfo di Federica Brignone nel Super G.

Super G: il tifo per le Azzurre e la gioia per Brignone

Un mare di applausi per il Presidente che s’è recato all’Olympia delle Tofane in auto, facendo la stessa strada dei tifosi, e poi ha incoraggiato le azzurre nelle loro prove. Virali l’esultanza all’arrivo di Brignone e anche la disperazione per l’uscita di scena di Goggia. Poi l’urlo di gioia liberatorio per il sorprendente trionfo di Federica, i complimenti e l’abbraccio con la neo olimpionia, quindi la visita a Casa Italia e l’incontro con la coppia d’oro (e di bronzo) del curling, Stefania Constantini e Amos Mosaner: “Complimenti vivissimi per il bronzo nel curling non facile, che si aggiunge all’oro di quattro anni fa”.

Petizione dei tifosi del calcio: “Con Gattuso ai playoff”

Durante la permanenza di Mattarella a Cortina sono arrivati tre ori e un bronzo in due giorni. A Milano, nel frattempo, sono arrivati l’oro di Francesca Lollobrigida e l’argento di Arianna Fontana. Numeri da “talismano”, che hanno indotto tantissimi tifosi a Cortina a chiedere al Presidente di restare un altro po’, magari fino alla fine dei Giochi. “Non lasciatelo ripartire”, il leit-motiv tra le strade della celebre località sciistica. Ma intanto, proprio perché Mattarella porta indiscutibilmente bene, c‘è chi lo reclama al fianco di Gattuso e degli Azzurri della Nazionale per un altro appuntamento cruciale: i playoff mondiali. “Portaci ai Mondiali, Mattarella portaci ai Mondiali”, il nuovo coro scandito sul web dalle Alpi a Lampedusa.