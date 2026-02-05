Mattarella, in visita al Villaggio Olimpico, rompe gli schemi: la tregua olimpica, il giubbotto, a mensa con Arianna Fontana e il menù

L'incontro tra sportivi e sportive con il Capo dello Stato che si è speso in un discorso semplice ma diretto, i dettagli della visita al Villaggio Olimpico

Con una battuta che sintetizza il senso della visita odierna del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Villaggio Olimpico, l’intreccio tra istituzioni e Olimpiadi di Milano Cortina si solidifica in un incontro. A poche ore dalla Cerimonia di Apertura dei Giochi, sono già arrivati il vice di Trump, JD Vance, e le massime autorità. Il Capo dello Stato ha deciso di visitare, dopo gli impegni di ieri, le atlete e gli atleti al Villaggio Olimpico dove ha consumato anche il pranzo, nella mensa della struttura tra campionesse e campioni dell’Italia. Una tappa di un programma intenso, che include anche cene e incontri di alto profilo, in una situazione geopolitica estremamente delicata.

La visita di Mattarella al Villaggio

“Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi… E a dire il vero, anche da giovane non sarei stato selezionato”, la sua scelta per cercare un contatto con i presenti. La due-giorni milanese di Mattarella incomincia con un attestato di stima, affetto e anche gratitudine, come ha espresso a più riprese il Presidente in passato. Il dono che gli viene riservato lo indossa: Arianna Fontana, la donna dei record, gli consegna la giacca bianca col suo nome.

“La conserverò con affetto e la indosserò, è preziosa, è quel che vi accompagna in questi giorni il che le conferisce un grande valore per me”. Ed ecco l’incipit del breve discorso di saluto alle aspiranti medaglie azzurre: “Ci siamo! Tutti ci auguriamo che siano tante… Vi auguro di ottenere i risultati migliori, la partecipazione è il primo importante risultato. Grazie in anticipo perché rendete onore al tricolore, alla nostra bandiera, ai nostri colori. In bocca al lupo!”.

Mattarella al Villaggio

Il valore delle Olimpiadi, il dono del giubbotto

Mattarella trascorre qui un tempo piacevole, è quasi un sogno anche se si tratta del Capo dello Stato: sarà impegnato in una tour de force tra visite a Casa Italia, pranzi e cene con capi di Stato e di governo e teste coronate. Le Olimpiadi come “spettacolo di straordinario valore”, come vessillo di «convivenza, amicizia, umanità, serietà», un messaggio che venerdì, dalla scenografica cerimonia inaugurale allo stadio San Siro, arriverà a due miliardi di persone nel mondo e la firma sul Murale è un segno tangibile dell’idea che sembra quasi accantonata.

“Con impegno, con lealtà e rispetto per gli altri, dando il massimo”, un concetto che poi è la metafora dello sport.

A tavola Mattarella si confonde volentieri con ragazze e ragazzi, ma si aggiudica anche un posto d’onore accanto a Fontana per siglare un patto che tra selfie e scatti istituzionali fa scendere il Quirinale tra i campioni e le campionesse, ne evidenzia il ruolo comunicativo e valoriale.

Mattarella indossa il giubbotto

Menù speciale alla mensa

Accompagnato dalla figlia Laura, si è seduto a tavola per gustare un menù pregevole: lasagna zucca e formaggio, pesce spada alla griglia con verdure al vapore, torta di mele, e come frutta pere, mele e mandarini.

Intanto, è stata rinviata al 12 febbraio la gara di hockey su ghiaccio femminile tra la Finlandia e il Canada, inizialmente in programma oggi, per via del norovirus che ha colpito le giocatrici scandinave. La decisione – informa il Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 – è stata presa a seguito di consultazioni con i medici, dopo l’identificazione dei casi, in conformità con i principi di salute e sicurezza.

Mattarella accanto a Fontana

Norovirus e telecamere

Sebbene le parti interessate siano deluse per non aver disputato la partita, si è trattato di una decisione «responsabile e necessaria». La gara è stata riprogrammata alle 14.30 di giovedì 12 febbraio, all’Ice Hockey Arena di Milano Rho. Al Villaggio Olimpico, inoltre, sarebbero al vaglio delle forze dell’ordine i video delle ultime ore, dopo l’ennesimo episodio di vandalismo riportato.