Matteo Ardemagni è pronto a ripartire

In campo per appena 60 minuti in stagione, i primi nella partita inaugurale del campionato del Frosinone contro l’Empoli, e poi più impiegato da Alessandro Nesta, Matteo Ardemagni sta per trasformarsi in un caso.

La rosa dei ciociari in attacco è abbondante e per il momento il tecnico sembra preferire altre soluzioni nel ruolo di centravanti, come Novakovich e Parzyszek, e per questo Ardemagni potrebbe già pensare a lasciare la maglia giallazzurra, un anno dopo il trasferimento a titolo definitivo dall’Ascoli nel gennaio 2019.

Nella sua prima mezza stagione a Frosinone, condizionata dalla lunga interruzione del campionato per il Coronavirus, Ardemagni ha totalizzato 11 presenze compessive tra campionato e playoff, senza riuscire a trovare la via della rete.

OMNISPORT | 14-11-2020 17:13