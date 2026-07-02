Il tennista romano impegnato a Londra nel prestigioso torneo del Grande Slam finisce tra i protagonisti del gossip di queste ore per via del presunto incontro con la dj

Ci sono amori che nascono, e si concludono sulle piattaforme social per quanto ciò ci induca a interrogarci se un like o un defollow dovrebbero essere soppesati al pari di una dichiarazione pubblica di ammissione. Nell’era contemporanea, e nella serrata ricostruzione degli avvenimenti, contano e anche tanto se dalla scelta di Vanessa Bellini di infliggere questa scelta si deduce che tra la ballerina e Matteo Berrettini sia in corso una crisi. Gli indizi social, intercettati dai fan più attenti, puntano dritti a una nuova, potenziale compagna che di mestiere da la dj e produttrice ed è sudcoreana Peggy Gou. Idolo della musica dance (e forse anche del popolo K-pop o almeno degli appassionati di cultura coreana), sarebbe lei alle origini della separazione tra il tennista in campo a Wimbledon e la talentuosa ballerina ex Amici.

L’indizio social della crisi tra Berrettini e Vanessa Bellini

Va chiarito che Matteo Berrettini e Peggy Gou non posano insieme in nessuna foto, ma sui rispettivi account Instagram ufficiali compare un dessert identico che suggerirebbe anche lo scatto in contemporanea. Nulla di più, neanche un like o un qualche segnale di avvicinamento se non la reazione di Vanessa Bellini la quale era con il corpo di ballo di Tiziano Ferro per il suo nuovo tour, mentre Matteo preparava il torneo.

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Defollow di Vanessa Bellini per Berrettini e fratello

All’improvviso, poi, hanno smesso di seguirsi dettaglio che indica nel codice non scritto di IG che qualcosa si è consumato ed è concluso così. Vanessa Bellini, poi, ha deciso di smettere di seguire anche Jacopo, fratello di Matteo e dunque persona assai vicina a Berrettini. Insomma, si attende un qualche chiarimento se così non fosse…

Chi è Peggy Gou

Peggy Gou (pseudonimo di Kim Min-ji) è una dj, produttrice di fama mondiale cresciuta tra la Corea del Sud e Londra. Nata a Incheon nel 1991, ha raggiunto il successo planetario grazie a hit electro-dance come (It Goes Like) Nanana , distinguendosi anche come icona del fashion system e diventando un personaggio anche nel mondo della moda. Il suo vero nome è Kim Min-ji e, senza timore di smentita, potrebbe essere presentata come una autentica icona fashion per la sua fisicità e lo stile.

Con Berrettini l’incontro non è stato né spiegato, né confermato. Basta la politica social di Vanessa a scardinare ogni certezza sulla loro relazione che, da qualche settimana, veniva indicata come vacillante.