Matteo Berrettini non si ferma più

Per Matteo Berrettini quella di sabato ad Halle la prima semifinale in un "500": l'azzurro è in serie positiva da 8 partite sull'erba (9 se si conta anche la Coppa Davis). Berrettini ha perso un solo set e ha subito un solo break: è accaduto nel derby di secondo turno di Halle (ieri) contro Seppi, quando ha ceduto la battuta dopo 69 turni di servizio difesi consecutivamente.

Nel match odierno partenza lanciata di Berrettini, complice un Khachanov un po' frastornato, con l'italiano subito avanti per 4-0 (con due break). Poi il primo parziale in tasca col punteggio di 6-2. Più combattuta la seconda frazione, chiusa al tie-break dopo che la legge dei servizi aveva funzionato per 12 giochi consecutivi. Qui il romano ha vinto tutti i punti sul proprio servizio e fatto un mini-break nel quarto punto (con tie-break finito sul 7-4).



SPORTAL.IT | 21-06-2019 15:20