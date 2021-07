Matteo Berrettini selezionato per la Laver Cup

Grande riconoscimento per Matteo Berrettini e la sua performance nell’ultimo torneo di Wimbledon, dove è stato il primo italiano della storia ad arrivare in finale sull’erba londinese. Il 25enne romano è stato selezionato nella squadra europea che disputerà la Laver Cup a Boston dal 24 al 26 settembre al TD Garden, la casa dei Boston Celtics. Berrettini è il terzo selezionato, dopo lo svizzero Roger Federer, l’ideatore della manifestazione, e l’austriaco Dominic Thiem per l’Europa capitanata dallo svedese Bjorn Borg, che sfiderà la squadra del Resto del Mondo.

OMNISPORT | 16-07-2021 18:21