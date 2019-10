Matteo Boniciolli riparte dagli States

Dopo non essere stato confermato da Pesaro nonostante la salvezza conquistata subentrando a metà stagione a Massimo Galli, Matteo Boniciolli ha scelto di ripartire da un'esperienza molto particolare.

Il coach triestino, infatti, ex tra le altre anche di Virtus e Fortitudo Bologna, ha scelto di allenare in una high school americana, la Don Bosco Prep di Crown Point, nell’Indiana, con il ruolo di associated head coach.

Originale il tipo di contratto firmato che permetterà a Bonicciolli di accettare eventuali proposte che dovessero arrivare dall’Europa, Italia compresa.

