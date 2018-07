Matteo Darmian apre al ritorno in A

Matteo Darmian vuole tornare in Italia dopo la sua esperienza al Manchester United.

Il terzino ex Torino è cercato da Juventus, Inter e Napoli e il contratto con il club inglese scade nel 2019.

A La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Lo United è un top club, ma è normale voler essere protagonisti. Ho un anno di contratto, ma non abbiamo parlato di rinnovo. Il mio agente sa cosa voglio”.

“Tornare in Italia? Le porte sono aperte. Inter, Napoli o Juve? Non sta a me dirlo, certamente sceglierò la soluzione migliore per il mio futuro. L’anno scorso ero vicino a tornare in serie A – conclude il terzino azzurro – ma il Manchester si oppose e mi fece rimanere. Ero contento di quella decisione perchè volevo giocarmela dopo solo un anno con Mourinho”.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 12:05