Matteo Darmian e il Parma verso i saluti

L’esperienza a Parma di Matteo Darmian potrebbe rivelarsi molto breve. Sono infatti sempre più insistenti i rumors che danno l’ex esterno del Torino destinato a fare nuovamente le valigie a gennaio, dopo essere tornato in Italia a fine agosto dal Manchester United, squadra in cui Darmian ha militato per quattro stagioni.

Il prodotto del vivaio del Milan è nel mirino dell’Inter di Antonio Conte, noto estimatore del giocatore.

Secondo quanto riporta 'Tuttosport', la trattativa sarebbe già stata impostata ad agosto. Darmian potrebbe risultare utile a Conte nelle rotazioni del 3-5-2 e ritroverebbe in nerazzurro Danilo D’Ambrosio, ex compagno e rivale di ruolo al Torino.

Da capire la formula del trasferimento dopo che il Parma ha acquistato il giocatore a titolo definitivo: i rapporti di mercato tra gli emiliani e l’Inter sono ottimi, non è da escludere che a fare il percorso inverso sia Bastoni, già al Parma in prestito nella scorsa stagione, ma utilizzato da Conte nel primo scorcio di quella attuale.



SPORTAL.IT | 26-10-2019 12:50