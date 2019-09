Matteo Darmian è lusingato dal Parma

Giorno di presentazione in casa Parma, dove davanti ai giornalisti ha parlato Matteo Darmian, l’ultimo acquisto dell’estate crociata. Un nome di lusso che ha chiuso un mercato vivace.

L’ex di Torino e Manchester United è parso subito coinvolto dalla nuova realtà e ha spiegato la decisione di lasciare la Premier League: “La scelta di andare in Inghilterra all'epoca fu facile, giocare per un club così importante per me era motivo di orgoglio e una grande responsabilità. È stata un'esperienza che rifarei, importantissima per la mia carriera, sono andato a confrontarmi con una cultura e un calcio diverso, e sicuramente mi ha fatto crescere sia in campo che fuori. I primi due anni ho giocato di più, poi l'ultimo anno e mezzo ho giocato meno”.

“La mia voglia di giocare mi ha spinto a lasciare Manchester – ha aggiunto – Il Parma mi ha convinto e mi ha fatto sentire fortemente voluto, poi la società è in continua crescita. Sin da quando sono arrivato mi hanno fatto sentire a casa, sono felice. Non è un problema per me lottare per la salvezza, dovremo lottare con 7-8 squadre. Fisicamente sto bene e sono pronto per giocare".

Darmian ha assistito alla vittoria di Udine: “Dall'esterno si soffre, ma è stata una bella vittoria con una bella prestazione. Sono stati tre punti importanti che ci permettono di lavorare con fiducia”.

SPORTAL.IT | 06-09-2019 14:34