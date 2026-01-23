I due neo genitori hanno rotto il silenzio su questa fase molto complicata che stanno affrontando con la loro bambina, Matilde

Quanto accennato appena, sui social, da Federica Pellegrini (in attesa della secondogenita) palesa quanto sia stratificata e complessa la gestione delle sue attività quotidiane. Senza entrare nel merito di quanto stano attraversando, sia l’ex campionessa olimpica sia suo marito, Matteo Giunta, hanno esplicitato l’insofferenza verso quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo nido o presso altri istituti.

Un atto di accusa che affonda nell’esperienza diretta, personale e nella comunicazione di scuse che Federica ha dovuto fare poche ore fa per evidenti problemi di salute. Giunta dai propri account è netto, diretto. Si appella al senso di responsabilità sociale e civile ce, per quel che li riguarda, ha avuto ripercussioni importanti.

La rabbia social di Matteo Giunta

A dicembre la campionessa, oggi impegnata sul fronte CONI come testimonial e ambassador anche delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, aveva riferito delle convulsioni febbrili che la loro bambina, due anni appena, per la terza volta in pochi mesi aveva manifestato. “È la terza volta che capita e ogni volta è come perdere anni di vita dallo spavento!”.

Gli episodi ripetuti, che hanno preoccupato entrambi e che hanno indotto a un ricovero ospedaliero per la bambina, hanno sollevato l’indignazione di Matteo Giunta, marito di Federica e allenatore, il quale ha posto un tema rilevante: la tutela della salute dei più piccoli e di quanti sono loro vicini, da parte degli adulti.

“Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di m****”, ha scritto il 43enne in una storia, nel pieno della sua sintetica argomentazione per indicare una questione aperta, autentica e che verte sulle condizioni in cui si affidano i bimbi a nidi, asili e alle strutture preposte.

Federica pellegrini annulla tutti gli impegni

“Settimana difficile, molto!”, ha aggiunto Federica, pronta a diventare madre per la seconda volta il prossimo aprile e costretta ad annullare tutti gli impegni in programma nei prossimi giorni proprio per gestire una situazione incresciosa e che diventa anche fastidiosa e rischiosa per la stessa campionessa, che partorirà ad aprile.

La campionessa si è scusata con quanti hanno lavorato alla preparazione, allestimento e riuscita degli eventi e agli impegni a cui avrebbe dovuto prendere parte e che costituiscono una rinuncia, anche per lei. Ma la situazione familiare è tale, da quel che si deduce, da aver indotto Pellegrini a optare per l’assistenza e il riposo.

Il ruolo di genitori

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, neo genitori, hanno inoltre pubblicato un volume “In un tempo solo nostro”, dedicato alla loro esperienza con la primogenita, la piccola Matilde, nata nel 2023, e su cui oggi sono concentrate le loro attenzioni.