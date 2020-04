Non si è ancora conclusa la brutta esperienza di Matteo Malaventura, l’ex giocatore di basket che ha contratto il Coronavirus.

Ha raccontato a La7 che è stato dimesso dall'ospedale il 19 marzo, e poi ha fatto i 14 giorni di quarantena. Ora è in attesa di un tampone per lui e per la sua famiglia ma nel frattempo gli è tornata la febbre e i medici lo hanno avvertito che potrebbe avere in circolo ancora il virus.

SPORTAL.IT | 10-04-2020 11:57