A Verissimo la toccante testimonianza del procuratore sportivo, fratello di Marco, e della moglie Maura, alle prese con un difficile battaglia: Silvia Toffanin in lacrime.

Emozione, commozione e speranza nel pomeriggio domenicale di Canale 5. Tra i protagonisti della puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin, c’è stato Matteo Materazzi che sta conducendo una coraggiosa battaglia contro la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. Il procuratore sportivo, fratello di Marco, è entrato in studio in carrozzella accompagnato dalla moglie Maura Soldati e ha raccontato la sua quotidianità. Da settembre 2024, infatti, ha avuto consapevolezza della malattia, con l’ufficializzazione della diagnosi che ha fatto seguito a mesi di difficoltà nella corsa, negli allenamenti e poi in altre attività abituali.

Matteo Materazzi, la vita sconvolta dalla SLA

Una malattia terribile, la SLA, che flagella prevalentemente sportivi o ex sportivi: calciatori, rugbisti, giocatori di altri sport di squadra. Chi ne è affetto ha difficoltà progressive nel movimento, nella respirazione, nella comunicazione, perfino nel deglutire o nel compiere altre attività comuni, dal momento che a essere colpiti sono i motoneuroni. Matteo Materazzi e la moglie Maura hanno raccontato com’è cambiata la loro vita con grande dignità. “Mi ha cambiato tantissimo. Non programmi più niente: vivi e sorridi“, le parole dell’agente di calciatori. “La vita è anche questo. Si può soffrire, ma col sorriso. E si va avanti“.

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La cura sperimentale e costosissima negli States

La speranza è riposta nella terapia sperimentale personalizzata a cui Matteo si è sottoposto negli Stati Uniti. Un trial costosissimo. “Non è semplice, ci abbiamo messo un anno. Abbiamo visto un rallentamento nella progressione della malattia, ma non vogliamo dare false speranze a nessuno”, ha ammesso. “Sono le cure del futuro, le terapie personalizzate“. Materazzi è il primo al mondo, insieme a un altro ragazzo, ad aver avuto accesso alla sperimentazione. Un ‘privilegio’ pagato carissimo. “Di punto in bianco ti trovi ad affrontare costi enormi, con un respiratore non puoi prendere un volo normale. Un volo ambulanza costa 350mila euro“.

La missione di Materazzi: “Portare il trial in Italia”

Quella contro la SLA è una battaglia che Matteo Materazzi non sta combattendo solo per sé. Anzi. “Ho usato il mio nome per poter portare qualcosa di importante qui in Italia. È stato faticoso, però mi scrivono persone e mi dicono che sono un esempio per loro. Questo è il significato della vita. L’importante è aiutare la gente“. Parole che hanno provocato le lacrime della stessa conduttrice, Silvia Toffanin. Nel corso della trasmissione si è parlato anche del rapporto tra Matteo e il fratello Marco: “Le nostre vite sono state spesso parallele, non si sono mai incrociate molto, ma sapevo che lui c’era. Perdere una mamma da piccolo ti lascia il segno e insieme a lui ce l’abbiamo fatta. Per tutta la vita saremo sempre legati“.

I messaggi d’amore dei figli e della moglie Maura

Infine, il rapporto con la moglie e i figli. “Abbiamo scelto di raccontare tutto ai nostri figli, di affrontare tutto insieme“. “Il più grande fatica ad accettare che il papà stia male”, ha ammesso Maura Soldati. “Per lui era un uomo forte. Il piccolo è più pragmatico e affronta la situazione in modo diverso, ma resta comunque un dolore“. Marito e moglie si sono uniti ancora di più: “Penso che un rapporto diventi piatto col tempo, invece il nostro è sempre stato intenso. Mi ha anche cacciato di casa, ma alla fine lei ha avuto la forza di farmi tornare”. La stessa Maura ha aggiunto: “Non è finita finché non è finita e io so che non finirà mai“.