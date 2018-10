Matteo Tambone resta in regia a Varese

La Pallacanestro Varese ha annunciato di avere prolungato per altri due anni il contratto con Matteo Tambone.

"Il playmaker romano vestirà quindi la maglia della Openjobmetis fino al termine della stagione sportiva 2020/2021. Quella di Matteo è una dimostrazione di attaccamento e fiducia al progetto del club biancorosso che rivede nel giovane playmaker del 1994 quei valori che sono da sempre nel DNA della squadra dieci volte campione d’Italia. La conferma di Tambone in biancorosso consente inoltre alla Pallacanestro Varese di avvalersi di un giocatore che non ha mai fatto mancare il proprio contributo sia in campo sia fuori" si legge nella nota diramata dal club lombardo.

SPORTAL.IT | 11-10-2018 16:35