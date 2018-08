Matteo Trentin ha vinto la medaglia d'oro nella prova in linea di ciclismo al campionato europeo di Glasgow, in Scozia.

L'Azzurro ha tagliato per primo il traguardo al termine di un percorso di 230,4 km: battuti allo sprint sotto la pioggia l'olandese Van der Poel e il belga Van Aert. Niente da fare per il favorito della vigilia, Peter Sagan, che si è ritirato per un problema fisico: "Non ho ancora completamente recuperato dall'incidente al Tour de France".

SPORTAL.IT | 12-08-2018 17:40