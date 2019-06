Mattia Binotto snobba Toto Wolff

"Il vincitore morale è Sebastian Vettel: non siamo noi a decidere, ma penso si possa avere una opinione diversa rispetto a quella della giuria. Ci sono state altre situazioni di gara come quella di oggi e il giudizio è stato diverso, quello è rammarico: meritavamo qualcosa di più del risultato reale". Lo ha dichiarato il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, che analizza così la penalità di cinque secondi inflitta a Sebastian Vettel per aver ostacolato Lewis Hamilton, penalità che non ha consentito al ferrarista di vincere la gara.

"Non mi interessa quello che pensa Toto Wolff – ha proseguito Binotto ai microfoni di Sky Sport – Vettel è molto arrabbiato, abbiamo cercato di calmarlo e si è già calmato: ed è giustificato. Chiunque nella situazione avrebbe fatto così', ha dato il massimo. In quel momento esci di pista, nel tornare in pista non c'era nulla di intenzionale. Non aveva alternative".

SPORTAL.IT | 09-06-2019 22:57