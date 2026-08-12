Il campione di salto in lungo scrive sui social, ringrazia i tifosi per il sostegno e guarda avanti: "Voglio riprendermi tutto, ho bisogno di tempo per ritrovare i miei feeling".

La mazzata è stata terribile, quel problema occorso proprio in occasione della finale che avrebbe dovuto decretarne il rilancio dopo un periodo fatto di alti e bassi. Mattia Furlani a Birmingham ha chiuso anzitempo la sua stagione. Non con l’oro europeo che aveva sognato nelle settimane precedenti, ma con un futuro fatto di sacrifici, riabilitazione, lavoro lontano dalla pedana. Saranno mesi difficili, i prossimi. Tanto più che la marcia d’avvicinamento alla kermesse continentale pure era stata segnata da qualche momento difficile. E seguita da parole di sconforto di cui, adesso, il campionissimo azzurro forse si pente.

Furlani, l’infortunio a Birmingham e le parole di sconforto

Dopo la qualificazione sfumata e l’infortunio rimediato, Furlani era stato – comprensibilmente – assalito dal dispiacere. “In questi mesi ho passato probabilmente i momenti peggiori fino ad adesso”, aveva confidato dopo essere uscito su una sedia a rotelle dallo stadio di Birmingham, impossibilitato a farlo sulle sue gambe. Ma il passaggio più duro è stato questo: “Sto vivendo una mancanza di fiducia verso me stesso e i miei mezzi che ultimamente non fanno che ampliarsi, vedendo la strada un po’ sfocata”. Parole forti, colme di amarezza, soprattutto per quanto concerne la mancanza di fiducia.

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Il messaggio di Mattia ai tifosi dopo il ko agli Europei

A distanza di due giorni, Furlani ha riveduto il concetto. “In questi due giorni ho ricevuto tantissimo affetto e supporto, e non saprei come ringraziarvi”, il messaggio ai tifosi su Instagram. “Il vostro sostegno mi ha fatto riflettere su tante cose; ho riflettuto molto anche su ciò che ho detto, su com’è andata e su cosa ha segnato il mio percorso. Ho imparato molto, tra cui l’importanza di continuare a essere grato per ciò che sto vivendo. In due anni ho realizzato sogni da bambino, tra titoli mondiali e medaglia olimpica, e non solo: ho avuto la fortuna di poter vivere il mio sogno da atleta con tutta la mia famiglia. E non sarà di certo uno o più appuntamenti a modificare quello che voglio essere o che sarò in futuro, qualunque cosa accada”.

La promessa: “Mi ripenderò tutto, ma ho bisogno di tempo”

Tanto equilibrio nelle parole di Mattia. “Quest’anno mi ha aiutato a crescere e a conoscere meglio me stesso; ho sempre tanta fretta e voglia di arrivare alla vetta, che alla fine ci si scorda di dove si è arrivati, e per questo ho fiducia in me: non per farlo per qualcuno, ma per me stesso, per l’amore che ho per questo sport e per vivere questo grande sogno al massimo possibile, al di fuori del risultato, con la motivazione che mi danno le persone a me più care e voi da spettatori. Tanti colleghi di ogni settore mi sono stati d’esempio di fronte a difficoltà che saranno state forse ancora più impegnative di quella che sto affrontando. Voglio riprendermi tutto, e per farlo ho bisogno di tempo per ritrovare i miei *feeling*. Non vedo l’ora di rifarlo insieme a voi, verso nuovi obiettivi”.