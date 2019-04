Mattia Perin chiude in anticipo

Dopo aver amaramente constatato quanto la catena di infortuni abbia condizionato la preparazione della squadra alla doppia sfida contro l’Ajax, all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League Allegri deve fare i conti con un’altra assenza. La prima stagione di Mattia Perin in bianconero si è infatti conclusa con un mese d’anticipo.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport' l’ex portiere del Genoa dovrà essere operato nei prossimi giorni a Roma alla spalla per stabilizzare l’articolazione.

Il ritorno a disposizione è previsto per l’inizio della prossima stagione, a patto ovviamente che Perin, in campo per sole nove volte durante l’annata, resti in forza alla Juventus, che lo aveva acquistato nella scorsa estate dal Genoa in cambio di 12 milioni di euro.



SPORTAL.IT | 17-04-2019 11:09