Mattia Perin è inquieto, ma quest'anno non si muoverà

È il giocatore dal minutaggio più basso tra i nuovi acquisti della Juventus e il fatto di non essere un calciatore di movimento incide poco in questa statistica. Mattia Perin è uno dei “desaparecidos” del campionato italiano. Arrivato a Torino la scorsa estate dopo essere stato pagato 12 milioni al Genoa, cifra che corrisponde a un vero e proprio affare considerando le potenzialità del soggetto, il portiere nativo di Latina ha vissuto da spettatore il primo trimestre di stagione nella squadra che domina il campionato italiano da sette anni.

E forse la prima risposta allo scarso impiego di Mattia arriva proprio da qui, nella volontà della Juventus di non lasciare nulla al caso anche nella composizione del parco riserve nell’annata che non ha solo la conquista della Champions League come obiettivo dichiarato, ma nella quale, pur non dicendolo apertamente, società, giocatori e tifosi sognano di regalarsi quel Triplete che chiuderebbe definitivamente il cerchio dell’atavica rivalità con l’Inter, finora unica squadra della storia capace di conquistare nello stesso anno scudetto, Champions League, o Coppa Campioni di una volta, e Coppa Italia.

Serve quindi il classico instant team e riserve quasi all’altezza dei titolari, porta compresa. Allegri era stato chiaro a inizio stagione, battezzando Wojciech Szczesny come prima scelta con Perin chiamato a farsi trovare pronto in caso di necessità. Così è successo nell’unica occasione che il tecnico livornese ha concesso all’ex genoano, in campionato contro il Bologna e allora forse rispetto alle aspettative il problema sta proprio qui, nell’assenza di turnover tra i pali per cui ha optato l’allenatore della Juventus, che lo scorso anno di questi tempi aveva già alternato piuttosto spesso il polacco e Gigi Buffon, già certo di essere all’ultima stagione in maglia bianconera. Tutto questo ha sorpreso Perin, deluso per non aver potuto dare il proprio contributo nell’inizio di stagione da record della squadra, ma comunque tutt’altro che arrabbiato o deciso ad andarsene.

Per averne una conferma, basta vedere l’esultanza del portiere dopo il gol di Ronaldo al Milan: Mattia è stato tra i primi a scattare dalla panchina per correre ad abbracciare il portoghese. Insomma, a gennaio non ci saranno sorprese, ma è chiaro che l’ex Padova e Pescara si aspetta chiarimenti in vista della prossima stagione. La scelta di fare da vice è già costata a Perin la convocazione in Nazionale, sebbene il ct Mancini abbia specificato che il motivo dell'ultima, mancata convocazione sia stato un piccolo problema fisico, ma a 26 anni e dopo aver già perso di fatto due stagioni per i gravi infortuni alle ginocchia, Perin ha e avrà bisogno di giocare.

Immaginare che abbia detto sì alla Juventus con la “promessa” della titolarità nella prossima stagione, come successo allo stesso Szczesny lo scorso anno, sembra fantacalcio, così come lo è l’idea del prestito nel prossimo mercato estivo. A fine stagione la Juventus e Perin potrebbero sedersi a un tavolo per capire se il matrimonio continuerà. In caso di risposta negativa, le pretendenti, in Italia e all’estero non mancheranno, ma la Jvue rinforzerà una concorrente solo di fronte a una ricca offerta.



SPORTAL.IT | 17-11-2018 13:55