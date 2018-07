Mattia Perin sceglie la via dell'umiltà. "Impossibile emulare Gigi Buffon, che è il più grande degli ultimi trent'anni, Szczesny si è meritato la possibilità di sostituirlo" dice il neo portiere bianconero nel giorno della presentazione.

"Perché la Juventus – aggiunge l'ex Genoa -? Tutti pensavano che avrei scelto la via più semplice, ma a me piacciono le sfide, vengo qui con la massima volontà di imparare e la competizione farà bene sia a me che a Szczesny. Io lavorerò, suderò, per dare il meglio quando potrò giocare, poi sono decisioni che non mi spettano".

SPORTAL.IT | 11-07-2018 16:45