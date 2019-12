Mattia Perin torna a casa

Mattia Perin ricomincia dal Genoa. Dopo il mancato passaggio al Benfica nella scorsa estate e una prima parte di stagione vissuta all'ombra di Wojciech Szczesny e Gigi Buffon, il portiere 27enne farà ritorno alla squadra rossoblù, in cui aveva giocato nelle giovanili e per sei stagioni in Serie A, cinque delle quali consecutive. A riportarlo è 'La Gazzetta dello Sport'.

La notizia è arrivata, tra l'altro, nel giorno del matrimonio di Perin con la sua fidanzata storica Giorgia Miatto, come riportato sempre dalla 'rosea'. Nel club ligure, Perin dovrà vincere la concorrenza del titolare Radu, reduce da prestazioni altalenanti in una stagione finora avara di soddisfazioni per il Grifone.

SPORTAL.IT | 29-12-2019 10:07