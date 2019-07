Mattiello, le prime parole da giocatore del Cagliari

Attraverso il profilo Twitter della società, Federico Mattiello si è presentato ai tifosi del Cagliari: "Ho sensazioni molto positive, conosco già qualcuno qui e conosco il mister che mi ha voluto fortemente".

"La cosa più importante sia per me che per il gruppo è prepararsi al meglio per arrivare al 'via' al meglio possibile. Ora è importante lavorare e fare bene. Mi reputo un giocatore duttile: posso giocare in diversi ruoli ma sono più un giocatore di fascia per le mie caratteristiche di corsa. Maran gioca sempre con la difesa a quattro e il fatto di aver campo davanti può agevolarmi".

Sui diversi infortuni che ne hanno costellato la carriera: "Ogni volta che subisci un infortunio devi tenere duro. Avrei preferito non averne ma mi hanno forgiato a livello di carattere e sono una persona migliore grazie anche a queste esperieze

Chiosa su un grande ex del Cagliari: "Agostini è stato un giocatore importante per il Cagliari. Mi farebbe piacere se lasciassi un bel ricordo come lo ha lasciato lui".



SPORTAL.IT | 10-07-2019 15:52