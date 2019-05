Mattioli anticipa il futuro di Semplici

La Ovest del “Mazza” si è trasferita a Verona per seguire i giocatori di Semplici, che non hanno tradito le attese. Al 'Bentegodi' i ferraresi hanno travolto il Chievo 4-0 festeggiando la salvezza con tre giornate d’anticipo.

Il presidente Walter Mattioli non trattiene la gioia al termine della gara: “È stato un anno particolare, ci troviamo al momento al decimo posto davanti a squadre più titolate e siamo davvero felici per questo”.

È però già tempo di pensare al futuro: “Ci terrei a finire con risultati importanti, nelle ultime tre troveremo ancora Napoli e Milan: mi aspetto due grandi gare perché vorremmo dare ancora grandi soddisfazioni ai tifosi. Non sarà facile ripetere un'annata come questa, ma stiamo già lavorando per il futuro".

Il presidente non ha dubbi sulla permanenza di Semplici: “Il mister è sotto contratto, so che sta bene a Ferrara e non ha nessun problema. La nostra è una famiglia sportiva, non una semplice società: continueremo a lavorare per migliorarci. Il budget è limitato rispetto ad altri, ma con l'affiatamento riusciamo a fare molto di più".



SPORTAL.IT | 04-05-2019 21:11