Mattioli attacca Chiesa: "Non è un giocatore serio"

Walter Mattioli, presidente della Spal, ha parlato così dopo la sconfitta contro i viola: "Queste cose sono inaccettabili, va bene il Var ma fatto a questa maniera è una roba incredibile. La nostra società non può essere trattata così".

"Noi non protestiamo mai ma dopo certi episodi ti senti che ti abbiano rubato sotto gli occhi. Oggi comunque sconfitta immeritata".

L'attacco a Chiesa: "Ho guardato l'episodio attentamente, se devi fermare un azione da gol per un fallo del genere mi scappa da ridere. Chiesa possiede la dote di inventare falli di rigore, è una persona poco seria. Non era un netto fallo di rigore. I viola ci hanno messo in difficoltà fin da subito, ma oggi non meritavamo questo trattamento".

SPORTAL.IT | 17-02-2019 15:15