Mattioli categorico: "Semplici fino a giugno"

La quinta sconfitta in sei partite di campionato e l'ultimo posto in classifica ha messo in discussione la panchina di Leonardo Semplici, ma il presidente Walter Mattioli ha subito messo a tacere le voci dopo la partita con la Juve: "Andremo avanti fino alla fine del campionato con lui e chi dice il contrario vuole solo destabilizzare l’ambiente".

"Siamo concentrati per il traguardo salvezza e sono convinto che lo raggiungeremo tutti insieme. Nuovi soci all’interno della società? Al

momento non c’è niente", sono le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 29-09-2019 10:33